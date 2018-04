As três condições dos sociais-democratas checos para integrarem o Governo

Os sociais-democratas checos não farão parte de um Governo liderado pelo primeiro-ministro Andrej Babis a menos que os ministros condenados em tribunal resignem imediatamente. O aviso foi deixado esta quarta-feira pelo líder do partido, Jan Hamacek, que põe ainda como condição para integrar um novo elenco governativo a marginalização do partido de extrema-direita.

Babis lidera o Governo interino desde que o seu Governo minoritário perdeu um voto de confiança em janeiro. Em causa estão as alegações de que ele terá beneficiado ilegalmente de um subsídio de dois milhões de euros da União Europeia há uma década, alegações que o chefe do Executivo continua a negar.

Em outubro do ano passado, o partido centrista ANO venceu as eleições legislativas mas ficou aquém da maioria, pelo que tem vindo a procurar parceiros de coligação. A maioria dos partidos tem recusado integrar um governo do ANO se Babis, o milionário fundador do partido, continuar como primeiro-ministro enquanto decorrem as investigações policiais.

Os sociais-democratas voltaram na semana passada à mesa das negociações, sob pretexto de tentarem evitar um cenário em que o partido do Governo encontrasse apoio na extrema-direita ou na extrema-esquerda. No entanto, qualquer acordo significará um referendo interno do Partido Social-Democrata.

O presidente do partido, Hamacek, definiu esta quarta-feira, num artigo no jornal “Pravo, as três condições principais para viabilizar um acordo de Governo. A primeira condição prevê que qualquer ministro condenado em tribunal renuncie imediatamente, independentemente dos recursos. Hamacek também exige garantias de que o ANO não votará no Executivo ou no Parlamento alinhado com o partido de extrema-direita (anti-NATO e anti-União Europeia). A terceira e última condição implica que a extrema-direita perca assentos parlamentares, incluindo o lugar na vice-presidência da câmara baixa.

Ainda assim, um governo do ANO e dos sociais-democratas teria apenas 93 de um total de 200 assentos na câmara baixa do Parlamento, precisando de contar com o apoio de 15 deputados do Partido Comunista (anti-NATO) num primeiro voto de confiança. Babis mostrou-se disposto a trabalhar com partidos das franjas, mas insistiu que não alterará o curso da política externa do país, que é membro da União Europeia e da NATO.