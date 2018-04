"Vamos derrubar todos os Chads e todas as Stacys": Alek Minassian, o homem suspeito de matar 10 pessoas em Toronto

Alek Minassian, o homem acusado de matar 10 pessoas na cidade canadiana de Toronto na segunda-feira, está preso e vai responder por 10 crimes de homicídio em primeiro grau e 13 de tentativa de homicídio. Tem 25 anos, é natural de Ontário e não é conhecida nenhuma ligação a grupos terroristas. As autoridades canadianas acreditam que Minassian atropelou deliberadamente aquelas pessoas mas na origem do crime terão estado alegados problemas de saúde mental e não qualquer motivação ideológica. O ministro para a Segurança Pública, Ralph Goodale, disse que o incidente não representava um perigo para a segurança nacional.

A última publicação que Minassian terá colocado na sua conta do Facebook informa que a “rebelião dos Incel está em marcha”, e esta referência pode ter sido essencial para que as autoridades optassem por investigar os alegados problemas psiquiátricos de Minassian. “Incel” é uma contração das primeiras letras das palavras “involuntary” e “celibacy”, ou seja, “celibato involuntário”. Esta expressão é utilizada na chamada “manosphere”, um grupo de páginas na internet que visa defender os direitos dos homens e denunciar os “exageros feministas”. Na mesma mensagem, o jovem estudante de informática terá escrito: “Vamos derrubar todos os Chads e todas as Stacys” e também aqui os nomes não são escolhidos por acaso.

Ambos os nomes próprios são também usados, na gíria de alguns adolescentes norte-americanos, como uma referência aos grupos de jovens populares e aparecem associados aos jovens sexualmente ativos, com mais amigos, “queridos” por toda a gente. A última parte da mensagem é a mais preocupante. Minassian pede que se saúde Elliot Rodger, o “Cavalheiro Supremo”, que é, de facto, o nome do autor de um outro atropelamento, em 2014, na Califórnia. Também ele um “celibatário involuntário”. Poucos dias antes de matar seis pessoas e ferir 14 perto da Universidade de Santa Barbara, Rodger publicou um vídeo no Youtube onde também se revoltava contra os “Chads e as Stacys”. Na altura, os investigadores disseram que Rodger tinha sido levado a cometer o crime como vingança pessoal relacionada com uma filiação extremista nestes grupos de “defensores dos direitos dos homens”. Os “subscritores” deste movimento acreditam que as feministas são “um perigo”, que não querem igualdade de género mas sim destruir os homens.

Os “Incels” começaram por se reunir num fórum do Reddit em que cerca de 40 mil membros (algumas mulheres incluídas mas poucas) discutiam a sua condição de celibatários. Mas rapidamente se tornou um rol de comentários misóginos, incluindo vários que pediam a violação de mulheres, tanto que o próprio Reddit fechou a página. Depois de ter atropelado mais de 20 pessoas, e morto 10 delas, Minassian saiu da carrinha e terá implorado à polícia que o alvejasse na cabeça.

