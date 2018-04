Trump deve permanecer no acordo nuclear iraniano ou então enfrentará “consequências graves”, avisa Presidente do Irão

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, advertiu esta terça-feira o Presidente dos EUA, Donald Trump, a permanecer no acordo nuclear, que Teerão assinou em 2015 com potências mundiais, ou então deverá enfrentar “consequências graves”. A ameaça foi feita num discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal iraniana.

“Digo àqueles que estão na Casa Branca que se eles não cumprirem os seus compromissos, o Governo iraniano reagirá com firmeza”, afirmou Rouhani, acrescentando que “se alguém trair o acordo, deve saber que enfrentará consequências graves”.

O tom de ameaça do líder iraniano surge numa altura em que o Presidente de França, Emmanuel Macron, se encontra em visita de Estado nos EUA. Um dos pontos na agenda dos encontros com o Presidente Trump é precisamente o acordo nuclear iraniano.

Macron tentará salvar o acordo, alcançado em 2015 com os EUA e cinco outras potências mundiais, que coloca restrições ao programa nuclear de Teerão em troca do alívio de sanções. Trump já prometeu rasgar esse acordo, a menos que os aliados europeus o fortaleçam até meados de maio.

Em declarações à FOX News, o Presidente francês disse no domingo que seria melhor proteger o acordo com o Irão em vez de o rasgar, sublinhando não haver “plano B” para o substituir.