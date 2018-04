Trump: “Adorava sair da Síria”

Trump afirmou esta terça-feira, em conferência de imprensa conjunta com Emmanuel Macron, que “adorava” tirar as suas tropas da Síria e nem sequer se pode dizer que isso seja uma novidade. Afinal, ele próprio já tinha dado a entender ser essa a sua intenção, tanto antes de ter ordenado os ataque aéreos sobre a região, a 14 de abril, como depois, quando afirmou que a estratégia dos EUA se mantém inalterável e que se cinge exclusivamente ao combate contra o Daesh.

Assim, é de esperar para breve a retirada das tropas norte-americanas da Síria, só não se sabe quando tal acontecerá. “Vamos ver o que acontece. Mas as tropas vão regressar a casa em breve. Já terminámos grande parte do nosso trabalho no que diz respeito ao combate ao Daesh na Síria e no Iraque”, afirmou o Presidente norte-americano, aproveitando a ocasião para elogiar o trabalho dos seus soldados, esses “guerreiros incríveis”. “Fizemos um trabalho que mais ninguém fez. Quero que eles regressem a casa, mas quero que regressem depois de terem terminado a sua missão.” O Presidente norte-americano afirmou ainda que a “presença dos EUA no Médio Oriente é embaraçosa”, uma vez que o seu país gastou ali “sete mil biliões de dólares e não recebeu nada em troca”.

Donald Trump falava em conferência de imprensa ao lado de Emmanuel Macron, presidente francês, que chegou na segunda-feira aos EUA para uma visita de três dias. Antes da conferência, o Presidente norte-americano agradeceu ao seu homólogo pela ajuda na resposta ao alegado ataque químico em Douma, em Ghouta Oriental, arredores de Damasco. “Juntamente com os nossos amigos britânicos, os EUA e França deram um passo decisivo em resposta ao uso de armas químicas por parte do regime sírio. Quero agradecer pessoalmente ao Presidente Macron, às forças armadas francesas e ao povo francês pelo seu companheirismo. Foram absolutamente incríveis.”

A visita de Macron ao EUA servirá para discutir temas como os planos de Washington quanto ao acordo nuclear com o Irão, a situação na Síria e a relação comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia. Na segunda-feira, os dois líderes, acompanhados das respetivas mulheres, Melania e Brigitte, jantaram na histórica residência do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, conhecida como Mount Vernon e situada na Virgínia, perto de Washington. Depois da conferência de imprensa desta terça-feira, segue-se uma visita ao Departamento de Estado e um jantar de Estado. Esta quarta-feira, o presidente francês profere um discurso perante o Congresso norte-americano.