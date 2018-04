Suspeito de matar quatro pessoas em restaurante do Tennessee foi detido

Um homem suspeito de matar quatro pessoas numa Waffle House no Tennessee foi detido, esta segunda-feira, pela polícia em Nashville. Travis Reinking, de 29 anos, é suspeito de ter aberto fogo no restaurante no domingo, com uma espingarda AR-15.

Um cliente, James Shaw Jr., evitou mais derramamento de sangue ao arrancar a arma das mãos do suspeito.

No momento da detenção, Reinking transportava uma arma e munição na mochila e, segundo a polícia, pediu um advogado e recusou-se a responder a perguntas. Não se conhece ainda o motivo do ataque.

Cerca de 160 agentes estiveram envolvidos na captura do suspeito, que foi acrescentado à lista dos dez fugitivos mais procurados do estado norte-americano do Tennessee. O presidente da câmara de Nashville revelou, entretanto, que uma dica de um membro da comunidade levou à prisão de Reinking.

O suspeito já era conhecido das autoridades devido a vários incidentes nos últimos dois anos. No ano passado, Travis Reinking foi preso depois de entrar numa área restrita perto da Casa Branca.

Reinking também é suspeito de roubar um carro de uma concessionária em Brentwood, no Tennessee. No domingo, agentes da polícia encontraram as chaves do veículo roubado enquanto revistavam o apartamento do suspeito após o tiroteio.