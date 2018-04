Nova audiência na justiça britânica no caso do bebé Alfie

Pais vão voltar a solicitar a continuação, em Itália, dos cuidados médicos interrompidos. Alfie, de 23 meses, tem uma doença cerebral degenerativa e está hospitalizado em estado semivegetativo

Uma nova audiência sobre o caso Alfie, o bebé de 23 meses que está hospitalizado em estado semivegetativo, realiza-se esta terça-feira e os seus pais vão voltar a solicitar a continuação dos cuidados médicos interrompidos na segunda-feira.

De acordo com um dos grupos de apoio do casal, os pais tentam obter com o juiz o direito de levar o filho para Itália, para ser examinado por outros especialistas.

Os pais receberam apoio do papa Francisco e das autoridades italianas, que concederam a cidadania italiana ao bebé na segunda-feira. Com a concessão da nacionalidade italiana, o Governo de Itália espera que seja permitida "a transferência imediata" do bebé para Roma, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano.

Uma batalha judicial que opõe há vários meses os pais da criança - que tem uma doença cerebral degenerativa - e a equipa médica, que decidiu encerrar o tratamento da criança, submetida a assistência respiratória artificial.

O Supremo Tribunal de Justiça britânico, o Tribunal de Recurso e o Supremo Tribunal decidiram a favor do hospital. Na sexta-feira, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, na França, recusou rever o caso.

Segundo o hospital, a justiça britânica confirmou a decisão de que "não era do melhor interesse de Alfie continuar a receber tratamento ou viajar para o exterior para receber atendimento".

Numa audiência na segunda-feira à noite, no Supremo Tribunal, o juiz rejeitou um novo pedido dos pais e deu aos médicos luz verde para encerrar os cuidados de Alfie.

O juiz considerou que Alfie é um cidadão britânico e, portanto, estava sujeito às decisões dos tribunais britânicos. Entretanto, de acordo com o pai, Alfie continuou a respirar depois da assistência respiratória ter sido retirada.

"Eles dizem que Alfie está a sofrer, mas ele não está mais ligado ao ventilador e não está a sofrer", disse hoje o pai da criança, Tom Evans. "Como está vivo há nove horas, de maneira completamente inesperada, acho que precisará de ajuda nas próximas horas e acho que lhe devemos dar isso", acrescentou.

Por seu lado, o hospital não quis informar sobre a evolução do estado de saúde do bebé. O papa Francisco está pessoalmente envolvido no caso, fazendo várias ligações para manter o bebé vivo, tendo recebido Tom Evans numa audiência particular.

Em Roma, o diretor do Hospital Pediátrico Bambino Gesù anunciou que um avião médico fornecido pelo Ministério da Defesa italiano estava pronto para descolar de Itália para buscar a criança. O hospital Gaslini, em Génova, também disse que está pronto para receber a criança.