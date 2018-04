Macron faz a vontade a Trump: “Queremos trabalhar num novo acordo nuclear”

Emmanuel Macron viajou para os EUA para, entre outros objetivos, tentar convencer o Presidente norte-americano a abdicar dos seus planos de rasgar o acordo nuclear do Irão, mas antes mesmo de os dois líderes conversarem já Trump dizia que o acordo é “insano e ridículo” e lembrava, aos que estavam presentes na Casa Branca e aos restantes, a sua opinião sobre o assunto: “Assinámos um acordo terrível com o Irão. Nunca o deveríamos ter feito”.

O Presidente francês aterrou esta terça-feira nos EUA para uma visita de Estado de três dias, a primeira que Trump acolhe desde que tomou posse em janeiro de 2017. Esperava-se que os dois falassem sobre temas como o dossiê nuclear iraniano, a situação na Síria, o encontro em breve entre o Presidente norte-americano e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e a relação comercial entre os EUA e a União Europeia, e foi precisamente isso que aconteceu. Trump e Macron conversaram numa das salas da Casa Branca e depois apareceram diante dos jornalistas para uma conferência de imprensa em que revelaram aquilo de que falaram ou pelo menos os entendimentos a que chegaram.

Um deles diz respeito precisamente ao acordo nuclear do Irão, alcançado em 2015 com os EUA e cinco outras potências mundiais e que coloca restrições ao programa nuclear de Teerão em troca do alívio de sanções. Trump nunca concordou com o acordo ou pelo menos com alguns dos termos em que este foi assinado, tendo solicitado alterações várias vezes, e agora parece ter Macron finalmente do seu lado. “Queremos trabalhar num novo acordo”, declarou o Presidente francês, admitindo, com o Presidente norte-americano ao seu lado, que aquele que se encontra em vigor “não é suficiente”. “Durante meses eu afirmei que este acordo não era suficiente, embora nos permitisse ter controlo sobre as atividade nucleares do Irão até pelo menos 2025. Agora, porém, queremos trabalhar num novo acordo.” Trump, por outro lado, manteve a sua rispidez habitual. Quando chegou a sua vez de falar sobre este assunto, durante a conferência de imprensa, o Presidente norte-americano voltou a criticar o acordo, “que nunca deveria ter sido assinado”, e quem o assinou - “culpo o Congresso e culpo muita gente por isso” - e deixou uma ameaça em resposta a outra eventual e hipotética ameaça. “Se o Irão nos ameaçar vai pagar por isso e de uma forma que poucos países alguma vezes pagaram.”

Esta terça-feira, o Presidente do Irão, Hassan Rouhani, avisou Trump para manter o acordo nuclear sob pena de ter de enfrentar “consequências graves”. “Digo àqueles que estão na Casa Branca que se eles não cumprirem os seus compromissos, o Governo iraniano reagirá com firmeza”, afirmou Rouhani, acrescentando que “se alguém trair o acordo, deve saber que enfrentará consequências graves”.

Conforme estava planeado, Trump e Macron, e respetivas mulheres, Melania e Brigitte, jantaram na segunda-feira na histórica residência do primeiro Presidente dos Estados Unidos, George Washington, conhecida como Mount Vernon e situada na Virgínia, perto de Washington. Depois da conferência de imprensa desta terça-feira, segue-se uma visita ao Departamento de Estado e um jantar de Estado. Esta quarta-feira, o Presidente francês proferirá um discurso perante o Congresso norte-americano.