Kim Jong-un visita hospital e embaixada chinesa para expressar “tristeza amarga” por acidente com autocarro

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, expressou “tristeza amarga” por causa de um acidente de autocarro que tirou a vida a 32 turistas chineses e quatro norte-coreanos. A informação foi divulgada esta segunda-feira pela agência oficial de notícias KCNA. O acidente ocorreu na noite de domingo na província de North Hwanghae, quando o autocarro caiu de uma ponte.

Kim Jong-un disse que “o inesperado acidente trouxe tristeza amarga ao seu coração” e ele “não conseguiu controlar a sua dor ao pensar nas famílias enlutadas que perderam os seus parentes de sangue”, relata a KCNA. O líder norte-coreano foi fotografado a visitar passageiros feridos no hospital, tendo-se inteirado “pessoalmente do tratamento” que estava a ser seguido.

Kim também visitou a embaixada da China em Pyongyang, onde se encontrou com o embaixador chinês na Coreia do Norte, Li Jinjun, a quem “expressou as suas sinceras condolências”.

A China e a Coreia do Norte são aliados de longa data e a reportagem das visitas de Kim Jong-un está a ser interpretada como uma forma de proteger a sua imagem entre a população chinesa.

Os turistas chineses representam cerca de 80% dos turistas estrangeiros na Coreia do Norte. Além disso, a China é responsável por praticamente toda a ajuda alimentar e de combustível que chega a solo norte-coreano.

Em março deste ano, Kim Jong-um visitou o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, na sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o poder em 2011.