George H.W. Bush hospitalizado um dia depois do funeral da esposa

O antigo Presidente dos EUA, George H.W. Bush, foi hospitalizado com uma infeção um dia depois do funeral da sua esposa, Barbara. A informação está a ser avançada pelos órgãos de comunicação social americanos, que adiantam que o ex-líder está nos cuidados intensivos.

Em comunicado, um porta-voz da família disse que Bush contraiu uma infeção que se espalhou para o sangue, acrescentando que está “a responder aos tratamentos”.

Com 93 anos, Bush foi internado no hospital em Houston no domingo de manhã. Barbara, a única mulher a ver o seu marido e o seu filho empossados como Presidentes dos EUA, morreu na terça-feira da semana passada e foi enterrada no sábado.

George H.W. e Barbara Bush estavam casados há 73 anos.

O ex-Presidente mais antigo do país cumpriu um único mandato na Casa Branca, de 1989 a 1993. Segundo o porta-voz da família, Jim McGrath, Bush foi internado no mesmo hospital há cerca de um ano devido a uma tosse que, mais tarde, seria diagnosticada como um caso ligeiro de pneumonia. Foi este porta-voz que divulgou no Twitter o internamento mais recente de George H.W. Bush.