Atropelamento mortal em Toronto pode ter sido deliberado mas suspeito não representa ameaça à segurança nacional

O atropelamento desta segunda-feira com uma carrinha em Toronto, do qual resultaram dez mortos e 15 feridos, parece ter sido deliberado, defende a polícia. O suspeito não representa, no entanto, uma ameaça à segurança nacional, refere o ministro da Segurança Pública do Canadá, Ralph Goodale.

À hora de almoço, os serviços de emergência receberam várias chamadas sobre um veículo que irrompeu pelo passeio da Yonge Street, uma das principais artérias da cidade. Segundo Mark Saunders, o chefe da polícia de Toronto, a carrinha subiu o passeio e chocou contra o trânsito que se aproximava ao longo de cerca de três quilómetros.

Alek Minassian, um homem de 25 anos da cidade vizinha de Richmond Hill, foi preso depois de um breve confronto com as autoridades. “Os eventos que aconteceram nas ruas atrás de nós são horrendos, mas não parecem estar ligados de alguma forma à segurança nacional, com base nas informações disponíveis neste momento”, disse o ministro Ralph Goodale.

Antes de a identidade do suspeito ter sido revelada, o chefe da polícia dizia que a investigação estava “longe de terminar”, não descartando Mark Saunders uma eventual ligação ao terrorismo.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, enviou as condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais, desejou aos feridos uma rápida e completa recuperação e descreveu o incidente como um “ataque trágico e sem sentido”. Em comunicado, Trudeau afirmou ainda que “todos nós nos devemos sentir seguros a caminhar nas nossas cidades e comunidades”, acrescentando que as autoridades estão a acompanhar a situação de perto para “garantir a segurança de todos os canadianos”.

A Casa Branca também divulgou um comunicado, afirmando que os EUA estão prontos para “fornecer qualquer apoio de que o Canadá possa precisar”.