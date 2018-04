Trump recebe Macron com acordo nuclear iraniano, Síria e comércio na agenda

O Presidente dos EUA, Donald Trump, recebe esta segunda-feira o Presidente de França, Emmanuel Macron, na Casa Branca para uma visita de três dias. A visita, que deverá ser dominada pelas diferenças entre os EUA e a Europa no comércio e no dossiê nuclear iraniano, representa a primeira vez que Trump acolhe uma visita de Estado desde que tomou posse em janeiro de 2017.

Na noite do primeiro dia, Trump e Macron farão uma refeição evocativa em Mount Vernon, a casa de George Washington, o primeiro Presidente dos EUA e comandante da Guerra Revolucionária cuja aliança com a França foi fundamental para a vitória sobre os britânicos. Na terça-feira, além das reuniões na Casa Branca, os dois líderes farão uma conferência de imprensa conjunta. E na quarta-feira, o Presidente francês falará no Congresso, coincidindo com o dia em que o general francês Charles de Gaulle também discursou no Congresso, a 25 de abril de 1960.

Emmanuel Macron tentará salvar o acordo nuclear do Irão, alcançado em 2015 com os EUA e cinco outras potências mundiais, que coloca restrições ao programa nuclear de Teerão em troca do alívio de sanções. Trump já prometeu rasgar esse acordo, a menos que os aliados europeus o fortaleçam até meados de maio. Em declarações à FOX News, Macron disse no domingo que seria melhor proteger o acordo com o Irão em vez de o rasgar, sublinhando não haver “plano B” para o substituir.

O Presidente francês também quer convencer Trump a isentar os países europeus das tarifas sobre o aço, que fazem parte do plano do Presidente dos EUA para reduzir os crónicos défices comerciais com países de todo o mundo, principalmente com a China.

A questão síria também deverá estar em cima da mesa, menos de duas semanas depois de os EUA, França e Reino Unido terem lançado ataques aéreos em retaliação por um alegado ataque com armas químicas que matou dezenas de pessoas em Douma, na Síria.