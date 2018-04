Salah Abdeslam, autor dos ataques de novembro de 2015 em Paris, condenado na Bélgica

Salah Abdeslam, que foi acusado de envolvimento nos ataques terroristas ocorridos a 13 de novembro de 2015, em Paris, foi condenado esta segunda-feira a 20 anos de prisão por um tribunal de Bruxelas. A pena foi ao encontro do que tinha sido solicitado pelos procuradores belgas.

Abdeslam foi acusado de tentativa de homicídio, resultante da troca de tiros com as autoridades na capital belga, na altura em que foi detido pela polícia, em março de 2016, depois de ter estado em fuga durante quatro meses.

Atualmente com 28 anos, Abdeslam e o seu cúmplice Sofien Ayari foram considerados culpados das acusações de tentativa de homicídio contra as forças policiais belgas. Na altura da sua detenção (18 de março de 2016) no bairro de Molenbeek, em Bruxelas, ambos dispararam sobre a polícia antes de terem sido detidos no apartamento onde se encontravam.

O autor dos ataques de Paris, em que morreram 130 pessoas e 368 ficaram feridas, ainda vai ser julgado pelos mesmos em França, onde tem estado detido.

Abdeslam recusou-se a responder às perguntas do juiz e não esteve presente durante as audiências em tribunal.

O juiz afirmou que “não restam dúvidas” sobre o envolvimento destes dois homens em atos de “radicalismo”.

Notícia atualizada às 10h40