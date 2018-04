Radovan Karadzic inicia recurso contra sentença de 40 anos por genocídio e crimes de guerra

O antigo líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic iniciou esta segunda-feira o seu recurso contra uma sentença de 40 anos de prisão por genocídio e crimes de guerra. Um tribunal das Nações Unidas está a ouvir em Haia o apelo de dois dias.

O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ) condenou Karadzic em março de 2016. No entanto, o ex-líder disse que a condenação tinha sido “política”, queixando-se o seu advogado de que Karadzic não teve um julgamento justo. Já os advogados de acusação pretendem que a sua pena seja revista para prisão perpétua, à semelhança do que aconteceu com o antigo comandante do Exército sérvio-bósnio Ratko Mladic em novembro de 2017.

O TPIJ foi dissolvido no ano passado, pelo que o recurso será julgado pelo Mecanismo dos Tribunais Penais Internacionais.

Karadzic foi considerado culpado de dez das onze acusações de genocídio, crimes de guerra e outras atrocidades durante a Guerra da Bósnia, incluindo o planeamento do massacre de Srebrenica em julho de 1995.

O ex-psiquiatra também é responsável pelo cerco de Sarajevo, que durou mais de três anos e levou à morte de dez mil civis, mas foi absolvido de uma acusação de genocídio relacionada com a matança em sete outras cidades da Bósnia.

Os advogados de acusação acreditam que os juízes do TPIJ “erraram em leis e factos”, pedindo por isso que os juízes corrijam agora os erros e decretem prisão perpétua para o antigo líder.

Radovan Karadzic andou escondido durante anos antes da sua prisão na Sérvia em 2008, tendo-se disfarçado como um especialista em medicina alternativa.