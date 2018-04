Mais um bebé real em Londres. Já nasceu o terceiro filho de William e Kate

Nasceu esta manhã o terceiro filho dos duques de Cambridge Kate e William, anunciou o Palácio de Kensington no Twitter. Kate deu à luz no Hospital St Mary's em Paddington, na capital britânica.

Desconhece-se ainda o nome do princípe, que será o quinto na linha de sucessão de Isabel II, mas Arthur estava no topo das preferências de Kate e William, segundo a imprensa britânica.

Durante a manhã, a Casa Real anunciara que Kate tinha entrado em trabalho de parto e que estava a ser assistida no Hospital St. Mary's, em Paddington. Imprensa britânica refere que a duquesa deu entrada no hospital um pouco antes das 6h.

No exterior da unidade hospitalar aguardam dezenas de britânicos e fãs da família real entusiasmados com o nascimento do novo princípe.

Os princípes George e Charlotte também nasceram no Hospital St. Mary's, a 22 de julho de 2013 e a 2 de maio de 2015, respetivamente.