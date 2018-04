Finlândia acaba com a experiência de rendimento básico universal

A ideia de um rendimento básico universal (RBU), isto é, de uma quantia que as pessoas recebem sem quaisquer condições - nem sequer a de procurar emprego ou receber formação - é bastante difícil de implementar. Um dos poucos países que tentou, embora numa experiência-piloto limitada a 2 mil pessoas (portanto, não universal), foi a Finlândia, ao longo dos últimos dois anos. Agora a experiência vai ser abandonada.

Só desempregados de longa duração, entre os 25 e 58 anos, escolhidos ao acaso, estavam abrangidos pelo programa. Todos os meses recebiam um estipêndio de 560 euros, livres de impostos. A Segurança Social queria estendê-lo a trabalhadores no ativo e tinha pedido entre 40 e 70 milhões de euros ao Governo, que recusou. Em vez disso, aprovou uma reforma do sistema de benefícios sociais que o vai tornar mais apertado.

"Dois anos é um período demasiado curto para poder extrair conclusões definitivas de uma experiência tão grande. Devíamos ter tido mais tempo e mais dinheiro para atingir resultados fiáveis", disse Olli Kangas, um investigador envolvido no projeto. Entre outros aspetos, ficou por determinar se o facto de as pessoas continuarem a receber o RBU depois de arranjarem emprego mudava as suas perspetivas de vida - e como.

Efeitos perversos

Nos últimos anos, o conceito do RBU ganhou força por várias razões. Uma é o crescimento enorme das desigualdades de rendimento na sociedade. Outra, ligada à anterior, é o facto de a tecnologia, e em especial a robotização de muitas funções, levar à extinção maciça de empregos em muitas áreas.

Talvez não por acaso, dada a contribuição que eles próprios dão para essa evolução, alguns dos defensores mais veementes do RBU são líderes de grandes empresas tecnológicas, tais como Chris Hughes (um dos fundadores do Facebook) e Elon Musk (Tesla, SpaceX).

Em contrapartida, muita gente contesta esse tipo de experiências com o argumento de que eliminam a relação entre rendimento e trabalho, desencorajam o esforço pessoal, e até acabam por contribuir para o aumento da desigualdade. Para o RBU ter um efeito real de diminuir a pobreza, segundo alguns dizem, os impostos em geral teriam de subir 30%.