Coreia do Sul desliga altifalantes que transmitem propaganda na fronteira com a Coreia do Norte

A Coreia do Sul parou esta segunda-feira de transmitir propaganda através de altifalantes ao longo da fronteira com a Coreia do Norte. A medida acontece poucos dias antes das negociações de alto nível entre as duas Coreias.

As transmissões de música pop sul-coreana e de reportagens críticas do país vizinho, entre outros conteúdos, são feitas por dezenas de altifalantes e podem ser ouvidas pelas tropas da Coreia do Norte estacionadas ao longo da fronteira e por civis na área.

Seul anunciou que desligar os altifalantes ajudaria a definir o tom das negociações no final desta semana. Não se sabe ainda se Pyongyang seguirá o exemplo, uma vez que a Coreia do Norte também tem o seu próprio sistema de altifalantes com propaganda contra a Coreia do Sul e os seus aliados.

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz Choi Hoi-hyun disse que a medida visa “aliviar a tensão militar entre as duas Coreias e desenvolver uma atmosfera de cimeira pacífica”. “Esperamos que esta decisão leve ambas as Coreias a suspender a crítica e a propaganda mútuas e contribua para criar a paz e um novo começo”, acrescentou.

No fim de semana, a Coreia do Norte anunciou a suspensão dos testes nucleares e o encerramento de uma unidade de testes atómicos. O anúncio-surpresa acontece dias antes das conversações históricas com o vizinho do Sul e semanas antes do também histórico encontro entre os líderes norte-coreano e norte-americano.

Na sexta-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deve encontrar-se com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em Panmunjom, designada por “aldeia das tréguas”, naquele que será o primeiro encontro entre os dois países em mais de uma década. E em junho, em data e local ainda por confirmar, Kim deverá encontrar-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

As transmissões de propaganda da Coreia do Sul acontecem desde a Guerra da Coreia (1950-1953) e vão aumentando ou diminuindo de acordo com o clima diplomático na península. Foi na aldeia de Panmunjom, localizada na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, que foi assinado o armistício a 27 de julho de 1953, que poria fim à guerra.