Conservador Mario Abdo Benítez é eleito Presidente do Paraguai

O conservador Mario Abdo Benítez foi este domingo eleito Presidente do Paraguai. O antigo senador bateu o seu rival mais próximo, Efraín Alegre, da aliança de oposição liberal, por quatro pontos percentuais.

O resultado significa que o partido de direita Colorado Party, que domina a política paraguaia há décadas, manterá o seu poder. Com quase todos os votos contados, Benítez conseguiu 46,46% contra os 42,73% de Alegre.

“O meu Governo estará comprometido em ganhar a confiança daqueles que não nos acompanharam. Saudamos aqueles que querem construir uma pátria justa, uma pátria igualitária, uma pátria com instituições morais, fortes e independentes”, disse Benítez no seu discurso de vitória.

O debate político focou-se principalmente na segurança, na corrupção e nas questões sociais. Ambos os candidatos assumiram o compromisso de reformar o sistema judicial do país para enfrentar mais eficazmente a corrupção.

Mario Abdo Benítez é filho de um assessor próximo do antigo ditador militar, o general Alfredo Stroessner, que governou o país de 1954 a 1989 e é considerado pelos críticos um dos ditadores mais sinistros da América Latina.

Além do Presidente, os paraguaios também votaram este domingo para eleger senadores, deputados, governadores e outros detentores de cargos locais. O Presidente cessante, Horacio Cartes, conseguiu um assento no Senado. Cartes provocou tumultos no ano passado quando tentou mudar a Constituição para se candidatar a um segundo mandato. A atual Constituição do Paraguai, estabelecida em 1992 após a ditadura, limita o Presidente a um mandato de cinco anos.