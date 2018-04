Atropelamento em Toronto: nove mortes confirmadas e suspeito já está preso

Nove pessoas morreram e 16 ficaram feridas esta segunda-feira, em Toronto, no Canadá, depois de terem sido atropeladas por uma carrinha no centro da cidade, segundo as últimas informações divulgadas pela polícia. O incidente aconteceu por volta das 13h (17h30 em Portugal Continental) numa zona bastante movimentada - no cruzamento entre Yonge Street e Finch Avenue. Os números não estão, porém, confirmados e é possível que o número de pessoas atingidas venha a aumentar.

O veículo abandonou o local imediatamente mas a polícia conseguiu interceptá-lo cerca de dois quilómetros do local. O suspeito já está detido.

As últimas informações divulgadas pelo canal CNN falam de um ataque "intencional". A CNN cita uma fonte das autoridades canadianas.

O chefe da polícia de Toronto, Peter Yuen, disse que a polícia está a investigar o condutor e pediu às testemunhas que possam ter visto o que aconteceu para se dirigirem às autoridades. À BBC, no local, Reza Hashemi, lojista na rua do acidente disse que viu o condutor aos ziguezagues atropelando pessoas e voltando para o passeio, várias vezes.