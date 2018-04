Afeganistão, uma sepultura a céu aberto

Poucas horas após um atentado suicida ter devastado a capital do Afeganistão — esta segunda-feira de manhã as vítimas mortais subiram para 57 —, pelo menos 16 agentes das forças de segurança foram mortos no domingo à noite, em dois ataques talibãs, numa das províncias mais calmas do país, Badghis, no noroeste.

Nove soldados morreram na sequência de uma investida dos “estudantes” contra um posto de controlo, na cidade de Qala-e-Naw. Num outro ataque semelhante, sete polícias foram mortos na região de Qads.

Os mais recentes ataques visaram símbolos do poder de Cabul — um centro de recenseamento eleitoral (atacado pelo Daesh) e “checkpoints” das forças de segurança (alvejadas pelos talibãs). Revelam também uma “competição” pelo terror entre os dois grupos, num país massacrado por décadas de guerra.

Segundo a agência noticiosa afegã Khaama Press, no domingo à noite as forças armadas afegãs bombardearam túneis e esconderijos do Daesh, na província de Nangarhar (leste) — o principal bastião dos jiadistas no Afeganistão —, na fronteira com o Paquistão.

Derrotado na Síria e no Iraque, o Daesh parece ter encontrado no Afeganistão um porto seguro para realizar as suas atrocidades. Esta segunda-feira, vários órgãos de informação afegãos e internacionais dão conta da decapitação de três irmãos, este fim de semana, às mãos de militantes extremistas.

Viviam na área de Chaparhar, precisamente na província de Nangarhar, e todos estavam ligados à área da medicina: o mais velho, Nisar Tareliwal, de 27 anos, era médico numa clínica privada, o do meio, Nayeem, de 24, trabalhava para uma campanha de vacinação e o mais novo, Abdul Wahab, de 19, estudava medicina.

O pai dos três jovens tinha sido executado pelo Daesh, no ano passado. Os jiadistas acusaram-no — como aos três filhos — de ligações ao Governo e às instituições de segurança.