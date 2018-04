A arte de se reinventar

Há novidades no reino do “Guia Michelin”, e uma delas está diretamente relacionada com Portugal

Numa marca editorial que já leva 118 anos de vida, a experiência e o prestígio alcançados parecem estar a ser postos cada vez mais à prova perante os desafios da era digital e das redes sociais. O clássico guia vermelho quer aliar a confiança que lhe foi sendo creditada ao longo dos tempos com uma maior proximidade aos seus leitores. A nova estratégia de ligação aos utilizadores já vem sendo aplicada há alguns meses e entrou numa nova fase no início do mês passado.

Durante a apresentação do “Guia Michelin — Main Cities of Europe” em Budapeste — evento para o qual o Expresso foi convidado exclusivo de Portugal —, os responsáveis mundiais da publicação desvendaram algumas das ideias que têm em mente para posicionar o guia junto de novos públicos. Num jantar informal realizado com a imprensa no restaurante Costes Downtown, o diretor mundial do guia, Michael Ellis, reiterou que o principal objetivo que um chefe deve ter é agradar aos seus clientes, sendo que as estrelas são a confirmação desse trabalho. Sempre bem-disposto, e sentado na mesa dos jornalistas de Portugal e Espanha, Ellis sublinhou mais uma vez a importância de os restaurantes serem estáveis ao nível da equipa e dos fornecedores. Referiu ainda que segue com atenção o que se passa em Portugal, mas sem adiantar se o radar das três estrelas paira sobre o território, ou seja, se a equipa de avaliação está a intensificar visitas — que podem chegar às seis com inspetores de várias nacionalidades — para atribuir o inédito galardão máximo a um espaço luso.

Uma das novidades conhecidas durante o evento veio dos responsáveis ibéricos do guia, que continuam avidamente a desejar fazer uma apresentação da publicação em solo português — assim haja boas notícias para dar — e que adiantaram a mudança da chefia dos inspetores para a região “Espanha & Portugal”. O catalão José Vallés, de 51 anos, é agora o novo chefe da equipa de cerca de doze inspetores responsáveis pelas avaliações nacionais. Depois de mais de trinta e cinco anos como inspetor, e parte deles como chefe, o galego José Benito-Lamas reforma-se em julho, altura em que fecham as avaliações, apoiando assim a transição do cargo e a entrada em funções do seu colega Vallés, que leva já vários anos de casa como inspetor.

Uma mudança de grande relevo, mas esta ao nível da cúpula diretiva mundial, foi a saída abrupta de Claire Dorland-Clauzel, para se dedicar à produção de vinhos na região de Bordéus, no seu Château La Tuilière. A anterior vice-presidente acumulava várias pastas na administração da empresa, que foram repartidas com a entrada da nova administradora Adeline Challon-Kemoun. A parte relacionada com os guias foi entregue a um jovem executivo da empresa, Alexandre Taisne, de 41 anos, que entrou em abril de 2017 para a Michelin vindo da Groupon, assumindo agora o cargo de CEO da divisão Food & Travel, sendo assim o novo responsável máximo do guia dirigido por Michael Ellis.

Foi precisamente Taisne quem nos acompanhou a partir do meio da refeição. De sorriso aberto e com algum humor ao arriscar umas palavras em espanhol, prosseguiu a conversa em inglês, apresentando-se com um apaixonado pela área da hotelaria e restauração. Revelou que pretende melhorar a visibilidade do guia nas plataformas digitais e aumentar a informação que é dada ao leitor acerca de cada restaurante. Deu como exemplo os relatórios de três a seis páginas que os inspetores escrevem sobre cada restaurante: “Se nós conhecemos a fundo o projeto e a cozinha de cada chefe, melhor do que ninguém, não faz sentido termos apenas algumas linhas para descrever os espaços”. Prevendo-se assim uma revisão forte dos textos que acompanham o guia e que sempre geram polémica pelas descrições vagas, e no caso português pela debilidade da tradução feita pelos avaliadores espanhóis. Questionado sobre se a aceitação por parte da Michelin de uma generosa dotação do Turismo da Tailândia para o lançamento de um guia não colocava em causa a isenção que deu prestígio à marca desde 1900, Alexandre Taisne não se escudou em divagações: “Vou ser transparente consigo. Aceitamos dinheiro, sim, a convite de alguns países, mas só avançamos se houver potencial para fazer um guia credível”. Uma equipa de inspetores faz uma avaliação prévia dos locais para verificar se existem restaurantes e hotéis que correspondam aos padrões do guia. Quando se avança para a publicação, há um acordo escrito onde é estabelecida uma separação clara entre a componente financeira envolvida e o conteúdo do guia, garantindo a isenção e o anonimato da equipa. A palavra ‘confiança’ foi referida com insistência por Taisne, pois esse valor é inabalável num guia com mais de um século, e sublinhou: “Não é ao acaso que a Michelin é contactada por alguns países, pois a existência de um guia faz mexer muito com a economia local”, e acrescentou que há cadeias hoteleiras internacionais que se instalam em países onde há turismo gastronómico, e chefes ‘estrelados’ que abrem restaurantes em novos mercados do universo Michelin.

Um exemplo que Lisboa terá em breve quando o basco Martin Berasategui, que no final deste ano irá abrir um novo espaço no topo da Torre Vasco da Gama, em Lisboa, numa parceria com o grupo Sana. O chefe também marcou presença na cerimónia de apresentação do guia “Main Cities of Europe”. Lisboa é o único destino português desta seleção europeia, juntamente com outras 36 cidades de 20 países. Durante dois dias a agência de turismo húngaro e a empresa francesa de pneus esmeraram-se em cativar os cerca de 120 chefes — com duas e três estrelas Michelin — e a comunicação social de vários países europeus. O passado dia 26 de março iniciou-se com um almoço de especialidades da cozinha húngara elaborado em show cooking por vários restaurantes locais num recuperado mercado central, seguiu-se uma visita ao imponente edifício do Parlamento, e à noite uma vistosa gala no jardim-castelo Bazaar, situado nas margens do Danúbio, com a comitiva de ‘estrelas’ gastronómicas a desembarcar na colina de Buda após um cruzeiro que mostrou a cidade partindo das margens de Peste. Um espetáculo ritmado, com música, animação e muito brilho, onde os restaurantes Costes e Costes Downtown, chefiados pela húngara Eszter Palágyi e pelo português Tiago Sabarigo, e ambos com consultoria de Miguel Rocha Vieira, viram confirmada a distinção com uma estrela cada um. O Onyx foi a surpresa da noite ao obter a inédita classificação de duas estrelas para o país, na cidade de Budapeste. Quanto à Michelin, parece querer reinventar-se num futuro próximo sem perder prestígio, e mantendo a influência alcançada.

O Expresso viajou a convite da Michelin Espanha & Portugal