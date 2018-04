A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, voltou esta semana a proferir uma série de denúncias oficiais contra as acusações ocidentais de que forças do Governo sírio realizaram um ataque químico contra civis em Douma, cidade controlada pelos rebeldes.

