Polícia britânica já terá identificado suspeitos do envenenamento do ex-expião russo

3 de março de 2018. Yulia, filha do ex-expião russo Serguei Skripal, apanha um avião de Moscovo para Londres. No dia seguinte, ambos são hospitalizados depois de terem sido vítimas de um ataque com um agente neurotóxico de origem militar. Os suspeitos de estarem por trás desse ataque terão viajado no mesmo avião de Yulia.

É pelo menos isso que, de acordo com informações avançadas pelo jornal britânico 'The Telegraph', acreditam agora os investigadores que estão a tentar deslindar o caso. O jornal noticia que as investigações, que se esperam demoradas e complexas, terão conhecido nos últimos dias um “avanço significado”.

Os peritos terão cruzado o registo de passageiros que viajaram no mesmo avião que Yulia com registos de câmaras de segurança captados na cidade de Salsbury, e ainda outros indícios recolhidos em locais de interesse, não revelados. Os alegados suspeitos terão já entretanto regressado à Rússia.

A confirmar-se, esta linha de investigação pode trazer provas concretas da acusação que o Reino Unido faz à Rússia desde o primeiro momento. Londres acredita que Moscovo esteve por trás do ataque, que foi levado a cabo com uma substância neurotóxica militar denominada “novichok”, que terá sido produzida nos anos 70, ainda nos tempos da União Soviética. A Rússia negou sempre as acusações.

O caso provocou uma crise diplomática internacional, que levou à expulsão de 150 diplomatas russos de vários países ocidentais, entre eles os Estados Unidos e vários membros da União Europeia. A Rússia respondeu na mesma moeda, com a expulsão de igual número de diplomatas de Moscovo. Quanto a Portugal, o governo chegou a chamar o embaixador em Moscovo, que entretanto já regressou àquele país.

Serguei Skripal, de 66 anos, continua ainda hospitalizado, mês e meio depois do ataque. Quanto à sua filha, Yulia, teve alta a semana passada e encontra-se em local desconhecido, mas seguro, de acordo com as autoridades britânicas.