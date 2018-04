Inspetores de armas químicas conseguiram finalmente entrar em Douma

Estavam há cerca de uma semana no país, depois da pressão exercida pela Comunidade Internacional a que o governo sírio foi sujeito, mas só este sábado os inspetores conseguiram entrar na cidade de Douma, em Ghouta Oriental. A cidade terá sido alvo de um ataque com armas químicas no passado dia 7 de abril, que terá provocado mais de 40 mortos e cerca de 500 feridos.

A informação foi avançada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que adiantou ainda que a segurança dos inspectores foi garantida pelo exército sírio, em conjunto com as forças militares russas que estão deslocadas no país. "Esperamos que os inspetores da OPAQ realizem a mais imparcial investigação sobre o que aconteceu em Duma e façam um relatório objetivo", afirma o comunicado do governo russo.

O Organização para a Proliferação de Armas Químicas anunciou já que os inspetores recolheram várias amostras de um dos locais suspeitos em Douma. os peritos estão ainda a avaliar a necessidade de uma segunda visita à cidade. De acordo com o comunicado desta organização, "as amostras recolhidas serão enviadas para o laboratório da OPAQ em Rijswijk [nos subúrbios de Haia], antes de serem distribuídas por vários laboratórios em todo o mundo certificados pela organização".

A Rússia e a Síria negam que o regime de Bassar Al-Assad tenha feito um ataque químico na cidade, mas a declaração não convence a comunidade internacional. No passado dia 14 de abril, Estados Unidos, França e o Reino Unido lançaram uma série de ataques contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria.

A equipa de inspetores, constituída por 9 elementos, aguardava há 8 dias na capital, Damasco, para poder seguir para Douma. Chegou a estar prevista uma visita na passada quarta-feira, mas foi adiada depois de uma equipa das Nações Unidas que fazia a avaliação do risco no terreno ter sido alvejada no local.

Depois do alegado ataque químico, os rebeldes sírios abandonaram Douma, que está de novo sob controlo do regime de Assad.

O governo negou sempre ter usado armas químicas durante os 7 anos de guerra civil, mas as Nações Unidas acreditam que isso já terá acontecido pelo menos quatro vezes. O mais grave foi um ataque há pouco mais de um ano contra a cidade de Khan Sheikhoun, em que foi usado gás sarin, e que provocou a morte de mais de 80 pessoas.