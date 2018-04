Indonésia chicoteia jovens por namorarem em lugares públicos

Na mesma ocasião, foram punidas da forma idêntica mulheres acusadas de prostituição

Oito pessoas foram chicoteadas publicamente em Banda Aceh, na província indonésia de Aceh, como punição por namorarem fora de casa e por prostituição. Os castigos poderão ter sido os últimos a acontecer à vista da população, dado o anúncio feito há pouco tempo de que iam passar a ser executados dentro das cadeias. As autoridades justificaram que não querem afastar investidores da província, mas há quem defenda que os castigos, para produzirem um efeito dissuasor, devem continuar a ser públicos.

As três mulheres acusadas de prostituição e os jovens apanhados pela polícia a namorar em público receberam entre 11 e 22 chicotadas cada um, administradas com uma cana à qual é suposto o executor da sentença aplicar a máxima força. O efeito não só é extremamente doloroso, como deixa marcas no corpo. Uma das mulheres, à quinta chicotada, levantou uma mão para indicar que a dor era excessiva. Fez-se uma pausa, deram-lhe de beber, e o castigo continuou.

Essa forma de justiça penal é aplicada desde há quase duas décadas em Aceh, uma província que fica na ponta da ilha da Sumatra, e onde grande parte da população é muçulmana. Em 2001, como compromisso para ajudar a acabar com a longa insurgência independentista em Aceh, a autoridades indonésias concordaram em permitir a aplicação da sharia nesse território.

Um dos resultados são eventos como o de sexta-feira. Em maio do ano passado, um castigo semelhante foi aplicado a homossexuais. A imagem de uma multidão assistindo deliciada a uma violência bárbara que grande parte do mundo considera bárbara gerou indignação internacional. Sexta-feira havia novamente uma multidão, e no meio dela muitos turistas oriundos da vizinha Malásia aprovavam em voz alta.

Os castigos físicos com cana, tradicionalmente associados a escolas de tipo inglês, foram levados para a Ásia pelo colonialismo britânico. Hoje continuam a ser aplicados em vários locais, incluindo a Malásia, Singapura e o Brunei. Também vários países africanos, entre eles a Nigéria e a Tanzânia, os utilizam.

A Amnistia Internacional considera-os tortura, e voltou agora a exigir à Indonésia acabe de vez com eles, não se limitando a passar a praticá-los às escondidas. Mas a popularidade de que gozam torna improvável que uma tal mudança se venha a verificar num futuro próximo.