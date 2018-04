Rajoy faz depender todo o seu horizonte político da aprovação do Orçamento do Estado

O partido de centro-direita que governa o país sofre um desgaste imparável. À inação política de Mariano Rajoy, presidente do Executivo, e do PP, alia-se a inatividade legislativa. o que faz transbordar para as mobilizações de rua o desconforto dos cidadãos.

