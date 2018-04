Aos 83 anos, o assassino de um juiz tornou-se a pessoa mais velha a ser executada nos EUA

Aconteceu no Alabama, um estado que, como outros no sul do país, é conhecido pela sua aplicação entusiástica da pena capital

Há dias um homem de 83 anos foi executado por injeção letal no estado norte-americano do Alabama. Foi a pessoa mais velha a sofrer a pena capital em décadas, batendo por muito o anterior detentor desse triste recorde, que tinha 77 anos quando o executaram em 2005 no Mississippi.

Walter Moody foi condenado à morte em 1997 por crimes cometidos anos antes. Em 1989, enviou cartas armadilhadas com bombas a um juiz, Robert Vance, e a um advogado defensor dos direitos civis, Robert Robinson. Vance e o advogado morreram, e a mulher do juiz ficou gravemente ferida quando a carta foi aberta em casa de ambos.

Contra Robinson, ao que parece, Moody não tinha nada - a sua morte foi apenas uma forma de disfarçar a verdadeira motivação dos crimes. Que era a de se vingar por uma condenação por posse de explosivos que Vance lhe impusera em 1972, e que ele achava ter destruído a sua vida profissional.

Moody foi preso logo em 1990, e negou os factos. Mas as provas foram consideradas bastante fortes, e os seus vários recursos ao longo de duas décadas só conseguiram adiar o inevitável. A execução chegou a estar suspensa por um tribunal, mas a suspensão a seguir foi levantada, sem explicação explícita. A última palavra coube à governadora do Alabama, que recusou adiar ou conceder clemência, alegando que era importante ver justiça a ser feita.

Envelhecimento do "corredor da morte"

A aplicação da pena capital foi suspensa pelo Supremo Tribunal do país em 1972, mas anos depois as execuções recomeçaram. Porém, desde essa altura ninguém com mais de 80 anos tinha sido executado. Mesmo acima dos 70, é extremamente raro. É provável que esses casos se tornem mais frequentes (embora o número geral de execuções esteja em baixa), dado o envelhecimento progressivo da população que atualmente se encontra no chamado corredor da morte. Pelo menos 40 por cento dessas 2800 pessoas têm mais de 50 anos.

Da nove pessoas acima dos 70 executadas desde que a pena de morte voltou a ser aplicada, todas o foram já no presente século. O advogado de Moody disse que a execução teve lugar sem condições mínimas de dignidade: "Gostava de saber o que lhe deram antes de o porem inconsciente para não o deixarem dizer as suas últimas palavras".

Além de não dizer nada, Moody recusou a sua refeição final: duas sandes de bife e queijo, e duas bebidas gasosas. O advogado garante que o viu mexer após a chamada verificação de consciência: o momento em que tenta garantir que o condenado adormeceu mesmo com a primeira droga que lhe foi dada, antes de lhe administrarem as outras duas, que são fatais.