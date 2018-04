Angola espera juros de 7% para emissão de dívida em euros

O ministro das Finanças de Angola afirmou em Washington que a emissão de dívida em moeda estrangeira ('eurobonds') será feita em maio e que espera taxas de juro de 7%. Segunda-feira, começa um "roadshow" em Nova Iorque.

O ministro das Finanças de Angola disse hoje que a emissão de dívida em moeda estrangeira ('eurobonds') será feita em maio e que espera taxas de juro de 7%, começando um 'roadshow' na segunda-feira, em Nova Iorque.

"Vamos fazer um 'roadshow' [apresentação aos investidores] em várias praças financeiras, a começar por Nova Iorque, na segunda-feira", disse Archer Mangueira em entrevista à agência Lusa, à margem dos Encontros da Primavera, que decorrem até domingo em Washington.



"O mínimo é dois mil milhões de dólares, mas pode ser mais", disse o governante, salientando que a expectativa é que as taxas de juro exigidas pelos investidores fiquem em linha com as praticadas atualmente na emissão de dívida que Angola lançou em 2015.

"A expectativa que temos é que [a taxa de juro] ficará abaixo da dos títulos emitidos em 2015, que já estão a ser comercializados a menos de 7%; foram lançados a 9,5% e estão a ser comercializados a 7%, portanto a nossa expectativa é que fiquem a esse nível", disse o ministro das Finanças de Angola à Lusa.

De acordo com o Plano Anual de Endividamento, Angola prevê captar 6,721 biliões de kwanzas (23.800 milhões de euros) de dívida pública, em 2018, totalizando 54.500 milhões de euros de endividamento.