Trump queixou-se de conselheiro de segurança nacional a James Comey. Memorandos de ex-diretor do FBI divulgados

As notas do antigo diretor do FBI, James Comey, que documentam as suas conversas com o Presidente dos EUA, Donald Trump, foram publicadas. Parcialmente editadas, as notas foram entregues ao Congresso americano esta quinta-feira e aludem às preocupações de Trump com um dossiê dos serviços de inteligência e à relação do Presidente com o então conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn.

De acordo com um dos memorandos, Trump disse, num jantar privado com Comey em janeiro de 2017, que Flynn “tem problemas sérios de julgamento”. As 15 páginas de documentos contêm novos detalhes sobre uma série de interações entre Comey e Trump nas semanas que antecederam a demissão de Comey, em maio de 2017. Num desses encontros, numa audiência privada na Sala Oval, o Presidente terá pedido ao então chefe do FBI que encerrasse uma investigação sobre Flynn.

Nessa altura, o FBI já tinha entrevistado Flynn sobre os seus contactos com o embaixador russo Sergey Kislyak, e o Departamento de Justiça já avisara a Casa Branca de que estava preocupado que Flynn fosse vulnerável a chantagens. Flynn seria demitido a 13 fevereiro de 2017, depois de ter sido acusado de enganar funcionários da Casa Branca sobre os seus contactos russos durante o período de transição. Num outro memorando, Comey revela que Trump o encorajou a abandonar a investigação a Flynn e o chamou de bom rapaz.

Em resposta, o Presidente dos EUA escreveu esta quinta-feira, no Twitter, que a divulgação dos memorandos do antigo diretor do FBI “mostra claramente que não houve conluio nem obstrução”, acrescentando que Comey revelou “informação classificada” e perguntando se a “caça às bruxas” iria continuar.

“Eu sabia que podia chegar o dia em que eu precisaria de um registo do que aconteceu, não apenas para me defender, mas para defender o FBI e a nossa integridade como instituição e a independência da nossa função de investigação”, disse Comey. O antigo diretor do FBI está em digressão para promover o seu novo livro, “A Higher Loyalty – Truth, Lies and Leadership” (Uma Lealdade Superior – Verdade, Mentiras e Liderança), publicado esta semana.

O procurador-geral assistente, Stephen Boyd, revelou que o Departamento de Justiça “consultou as partes relevantes” e concluiu que divulgar os memorandos não afetaria negativamente as investigações em curso. O conselheiro especial Robert Mueller está a investigar possíveis laços entre a Rússia e a campanha de Trump em 2016, bem como possíveis obstruções à justiça por parte do Presidente.

Em entrevista à CNN, Comey disse esta quinta-feira não se importar com a entrega dos seus memorandos ao Congresso.