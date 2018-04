Suazilândia passará a chamar-se eSwatini

O pequeno reino africano da Suazilândia vai mudar de nome e passará a chamar-se eSwatini, anunciou o rei Mswati III durante as comemorações do seu 50.º aniversário e também do país.

Segundo Mswati III, muitos países africanos após a independência regressaram "aos seus antigos nomes nativos".

"Não seremos chamados de Suazilândia a partir de hoje", revelou. O reino agora será conhecido pelo nome histórico de eSwatini, nome que o monarca já havia usado esse nome no passado, durante a abertura de sessões do Parlamento e em outros eventos.

Alguns suíços responderam com alívio à notícia, pois os dois países são frequentemente confundidos em formulários online.

Não ficou claro, até ao momento, quanto custará ao país africano mudar de nome.