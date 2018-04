Organização de George Soros pondera deixar a Hungria. “Temos de garantir a segurança e integridade dos nossos funcionários”

Não sabemos o que foi dito exatamente aos cerca de 100 funcionários mas o tom há de ter sido certamente de aviso e as palavras usadas hão de ter sido certamente estas - a organização para a qual trabalham, a Open Society Foundations, fundada pelo bilionário e filantropo húngaro-americano George Soros, poderá encerrar o seu escritório na Hungria já em julho e mudar-se para Berlim no mês seguinte, segundo noticiou esta sexta-feira o jornal britânico “The Guardian”.

A organização, que financia vários grupos da sociedade civil húngara (também está presente noutros países), seja na área da educação, saúde e cultura, seja na área dos direitos humanos, ainda não confirmou a informação mas num comunicado enviado ao Expresso afirmou estar a “ponderar várias hipóteses” para “garantir a segurança e integridade dos funcionários em Budapeste”. Também afirmou estar a “acompanhar de perto a nova legislação que irá restringir drasticamente as atividades da sociedade civil na Hungria”, em referência à nova lei, oficialmente designada “Stop Soros”, que irá ser votada no Parlamento húngaro na próxima semana e que, se for aprovada, dará poder ao Ministério do Interior para banir todas as organizações passíveis de configuraram “um perigo de segurança pública” ou que “apoiem a imigração”, ao mesmo tempo que impõe um imposto de 25% sobre todas as doações estrangeiras a todas as organizações que protejam e defendam refugiados.

É o caso do Comité de Helsínquia na Hungria, que é parcialmente financiado pela Open Society Foundations (28% do seus fundos anuais provêm desta organização) e, em declarações ao Expresso esta sexta-feira, considerou o encerramento do escritório “previsível”. “O governo húngaro ameaça sempre mais diretamente o funcionamento das organizações que criticam as tendências antidemocráticas do país”, afirmou Gábor Gyulai, diretor do programa de refugiados do comité, certo contudo de que a organização para a qual trabalha irá manter a sua atividade nos mesmos moldes que fez até aqui. “A Open Society Foundations continuará o seu apoio vital à sociedade civil na Hungria, o Comité de Helsínquia húngaro também continuará o seu trabalho para ajudar as milhares de pessoas que todos os anos são vítimas de violações de direitos humanos. Os nossos doadores compreendem perfeitamente que o nosso trabalho é mais necessário e mais difícil que nunca e estão absolutamente comprometidos em apoiar-nos”, afirmou. Gábor Gyulai vê a esta possível decisão da Open Society Foundations de sair da Hungria como um “passo compreensível para assegurar o funcionamento normal da organização, que poderá assim continuar a dar apoio financeiro a ONG húngaras”.

Viktor Orbán foi reeleito presidente da Hungria a 9 de abril com 49,27% dos votos (133 dos 199 assentos parlamentares, o mínimo necessário para uma maioria de dois terços). O partido Jobbik (direita nacionalista) ficou em segundo lugar e a coligação de esquerda liderada pelo Partido Socialista ficou em terceiro. Os resultados das eleições presidenciais deram a Orbán a autoridade e legitimidade para prosseguir a sua campanha de ódio contra contra as organizações não-governamentais do país. “Orbán precisa de um inimigo mítico que não possa de facto defender-se e as organizações financiadas pela Open Society Foundations têm sido conscientemente demonizadas”, disse ao “Guardian” Tamás Bodoky, do site de jornalismo de investigação “Átlátszó”, financiado pela fundação de George Soros e através de crowdfunding. “A campanha tem um duplo propósito: intimidar as vozes críticas e canalizar os fundos disponíveis para instituições favoráveis ao governo húngaro”, afirmou Tamás Bodoky, que ainda não sabe que impacto terá de facto a lei “anti-Soros” embora não tenha dúvidas de que irá afetar o financiamento do site para o qual trabalha.

Presente na Hungria desde 1984, a Open Society Foundations desempenhou um papel não menorizável na queda do comunismo no país, ao assegurar a compra de fotocopiadoras para publicações críticas do antigo regime que eram distribuídas de forma clandestina. Em quase 35 anos de funcionamento no país, doou cerca de 400 milhões de dólares (cerca de 359 milhões de euros), segundo informações disponibilizadas no site da organização, incluindo a Orbán e outros políticos húngaros. Nos últimos anos, contudo, o Presidente húngaro tomou para si a tarefa de limitar de diferentes formas a atividade das organizações não governamentais que operam no país, sobretudo as que ajudam os refugiados que Orbán não quer que entrem no país mas não só, e a Open Society Foundations, e os 46 grupos da sociedade civil húngara que a fundação apoia, maioritariamente na área da educação e dos direitos humanos, foi das primeiras a sentir os efeitos disso.