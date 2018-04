ETA reconhece danos e pede desculpa às vítimas

“Causámos muita dor e danos irreparáveis, queremos mostrar o nosso respeito aos mortos, feridos e vítimas das ações da ETA. Lamentamos muito”, declara a organização, num comunicado divulgado pelos jornais espanhóis “Gara” e “Berria”

A organização separatista basca ETA reconheceu esta sexta-feira os "danos causados" e a "responsabilidade direta" no "sofrimento excessivo" da sociedade basca durante décadas, pelos quais pede "sinceras desculpas".

"Causamos muita dor e danos irreparáveis, queremos mostrar o nosso respeito aos mortos, feridos e vítimas das ações da ETA. Lamentamos muito", declarou a organização, num comunicado divulgado pelos jornais espanhóis Gara e Berria.

A ETA reconhece que tem "responsabilidade direta" no sofrimento excessivo de décadas da sociedade basca, com "mortos, feridos, torturados, sequestrados ou forçados a fugir para o exterior", algo que nunca devia ter "acontecido durante tanto tempo".

A organização separatista basca ETA vai anunciar a dissolução do movimento a 5 de maio, durante uma cerimónia marcada para Bayonne, no País Basco francês, disseram à agência noticiosa espanhola EFE fontes conhecedoras do processo.