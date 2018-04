Democratas processam Trump, Rússia e Wikileaks por interferência nas eleições. “Isto não é partidário, é patriótico”

O Partido Democrata apresentou esta sexta-feira um pedido de indemnização a um tribunal federal contra a Rússia, a campanha de Donald Trump e a Wikileaks, alegando ter havido uma conspiração para ajudar o atual Presidente norte-americano a vencer as eleições presidenciais de 2016.

Segundo o processo, que deu entrada num tribunal federal de Manhattan, membros da campanha de Donald Trump conspiraram com o Governo russo e a agência de serviços secretos do Kremlin para prejudicar a candidata democrata, Hillary Clinton.

“Na campanha presidencial de 2016, a Rússia lançou um ataque contra a nossa democracia e encontrou um parceiro voluntário e ativo na campanha de Donald Trump”, afirmou o presidente do Comité Nacional Democrata (DNC), Tom Perez, num comunicado em que se refere à alegada conspiração como um “ato de traição sem precedentes”.

Entre os acusados de participar no esquema conjunto estão o filho mais novo de Trump, Donald Trump Jr., Jared Kushner, Paul Manafort e Rick Gates, ex-diretor e ex-subdiretor de campanha do Presidente norte-americano, respetivamente, e o antigo conselheiro de Trump George Papadopoulos. Do processo constam também os nomes de Julian Assange, fundador da Wikileaks, e Roger Stone, amigo de longa data de Trump.

Entre os russos acusados estão Aras e Emin Agalarov, os bilionários russos que terão pedido a um intermediário que marcasse um encontro entre Donald Trump Jr. e uma advogada do governo russo que, segundo os e-mails publicados em 2017 pelo próprio filho de Trump, teria informação prejudicial para Hillary Clinton. Horas depois de o processo ter dado entrada no tribunal, a Casa Branca continua sem se pronunciar sobre o pedido de indemnização dos democratas.

Donald Trump negou já repetidas vezes um eventual conluio entre a liderança da sua campanha eleitoral e o Governo russo mas os democratas continuam a insistir que houve uma conspiração que, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira, “prejudicou severamente” os esforços dos democratas para fazer chegar a sua mensagem ao eleitorado americano e abriu profundas brechas no partido. “Ninguém está acima da lei e aqueles que cometeram este ataque têm de ser responsabilizados. Temos de prevenir ataques futuros à nossa democracia e é exatamente isso que estamos a fazer hoje. Isto não é partidário, é patriótico. Temos esta obrigação para com o povo americano”, acrescenta o presidente do Comité Nacional Democrata na nota divulgada.