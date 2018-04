Três homens condenados nos EUA por conspiração para ataque bombista a refugiados somalis

Três homens foram esta quarta-feira condenados por um júri federal norte-americano por terem conspirado para cometer ataques bombistas numa mesquita e num prédio onde residiam refugiados somalis no Estado do Kansas. Patrick Stein, Gavin Wright e Curtis Allen foram condenados por um crime de conspiração para usar arma de destruição maciça e um crime de conspiração contra direitos civis.

Um deles, Wright, foi ainda condenado pelo crime de mentir à polícia federal norte-americana (FBI). A leitura da sentença está agendada para 27 de junho.

Os três cidadãos norte-americanos foram formalmente acusados em outubro de 2016 de planearem um ataque para o dia após as eleições presidenciais, na cidade de Garden City, a cerca de 350 quilómetros a oeste de Wichita, capital do Kansas. O ministério público afirma que foi outro elemento da milícia deles, Dan Day, que alertou as autoridades federais, por ter ficado alarmado com a escalada da violência na conversa, e depois concordou usar uma escuta como informador pago. A acusação tem meses de gravações em que os membros da milícia discutiam planos e se referiam aos somalis chamando-lhes "baratas".

Wright foi apanhado numa das gravações a dizer que esperava que um ataque aos somalis "acordasse as pessoas" e inspirasse outros a levarem a cabo ações semelhantes contra os muçulmanos.O ministério público argumentou que os homens formavam um grupo dissidente da milícia Kansas Security Force (Força de Segurança do Kansas) que veio a ser conhecida como "the Crusaders" ("os Cruzados").

Os testemunhos e gravações indicam que os homens tentaram convencer outros membros da Força de Segurança do Kansas a juntarem-se-lhes. De acordo com a acusação, Patrick Stein foi apanhado numa das gravações a falar sobre o tipo de bomba de combustível e fertilizante utilizada por Timothy McVeigh no atentado que perpetrou em 1995 em Oklahoma City, que fez 168 mortos. Stein foi detido quando entregou 135 quilos de fertilizante a agentes infiltrados do FBI para produzirem explosivos. Os advogados de defesa sustentaram que o FBI montou uma armadilha aos seus clientes, com um informador pago, e que toda aquela conversa sobre violência não era a sério, além de que eles têm o direito à liberdade de expressão e de reunião, nos termos da Constituição dos Estados Unidos. A acusação contrapôs que a conspiração era mais que apenas palavras, dizendo ao júri que os homens também fabricaram engenhos explosivos caseiros e os testaram.