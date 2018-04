Morreu Barbara Bush, mulher e mãe de dois Presidentes dos EUA, aos 92 anos

A ex-primeira-dama dos EUA, Barbara Bush, morreu esta terça-feira, aos 92 anos. A matriarca do clã Bush era esposa do 41.º Presidente americano, George H.W. Bush, e mãe do 43.º, George W. Bush.

Em comunicado, no domingo, a família Bush revelou que Barbara estava com problemas de saúde e decidiu não receber mais tratamento médico, preferindo focar-se em “cuidados de conforto”. Segundo alguns órgãos de comunicação, a antiga primeira-dama debatia-se, nos últimos anos, com uma doença pulmonar obstrutiva crónica e com problemas cardíacos.

“Ela será lembrada pela sua forte devoção ao país e à família, que serviu infalivelmente bem”, disseram o atual Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania, que também destacaram o papel desempenhado por Barbara na alfabetização “como um valor familiar fundamental”.

Bill Clinton, que derrotou Bush pai nas eleições presidenciais de 1992, apelidou Barbara de “feroz e resoluta no apoio à sua família e amigos, ao seu país e às suas causas”. “Ela mostrou-nos como é uma vida honesta, vibrante e plena”, acrescentou o antigo Presidente.

O também ex-Presidente Obama e a sua esposa Michelle disseram que Barbara Bush era “um exemplo da humildade e decência que reflete o melhor do espírito americano”.

Outro dos filhos de Barbara, Jeb, foi governador da Florida entre 1999 e 2007 e tentou conquistar a nomeação presidencial pelo Partido Republicano em 2016. Barbara fez campanha com Jeb até este abandonar a corrida.