Milhares exigem que primeiro-ministro japonês renuncie

A popularidade do Governo do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, continua em queda livre. Depois dos escândalos envolvendo a venda de terras pertencentes ao Estado por valores irrisórios, a mais recente dor de cabeça para o Executivo envolve um alto funcionário do Ministério das Finanças, acusado de assédio sexual.

Segundo a revista “Shincho”, o vice-ministro da Administração manteve em diferentes ocasiões comportamentos inadequados em relação a várias jornalistas, nomeadamente num bar onde pediu para tocar os seios e beijar uma repórter.

Junichi Fukuda negou esta segunda-feira as acusações e diz que vai processar a revista por difamação, mas o caso contribuiu para o aumento dos protestos contra o Governo. Os analistas duvidam cada vez mais que Shinzo Abe consiga conquistar o terceiro mandato como líder do Partido Liberal Democrático nas eleições de setembro, vitória indispensável para que permaneça no cargo. Em cima da mesa está mesmo a hipótese de ele renunciar antes de o partido ir a votos.

Uma sondagem da Nippon TV, divulgada no domingo, mostra que apenas 27,7% apoiam Abe, a mais baixa percentagem desde que o primeiro-ministro assumiu funções, em dezembro de 2012.

A insatisfação já chegou às ruas. Este domingo, mais de 30 mil pessoas manifestaram-se em Tóquio, exigindo que Shinzo Abe renuncie.