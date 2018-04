Parabéns avô Kim. As tropas ficaram no quartel

A Coreia da Norte comemorou hoje o 106º aniversário do nascimento do fundador do país, Kim Il-sung, considerada uma das festividades mais importantes do país, mas sem as demonstrações bélicas de anos anteriores.



O evento incluiu festivais artísticos, desportivos e oferendas florais, mas este ano não houve desfile militar nem alusões ao programa de armamento do regime, segundo várias fontes.



As ruas de Pyongyang foram preenchidas com cartazes comemorativos do fundador e avô do atual líder, Kim Jong-un, e milhares de cidadãos colocaram ramos de flores nos muitos monumentos dedicados ao "líder eterno", que morreu em 1994.



Enquanto o país se prepara para as cimeiras históricas com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, a decoração de propagandística foi evitada.



Kim Jong-un e os presidentes da Coreia do Sul e os Estados Unidos, Moon Jae-in e Donald Trump, respetivamente, vão reunir-se na próxima semana, prevendo-se que esteja em cima da mesa a desnuclearização da península coreana, após um período de alta tensão entre Pyongyang e a comunidade internacional