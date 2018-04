Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para discutir ataque na Síria

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje a partir das 15h00 TMG (16:00 em Lisboa) sobre o ataque conjunto dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra alvos na Síria, anunciaram fontes diplomáticas

A reunião foi pedida pela Rússia, aliada do regime sírio.

Trata-se da quinta reunião que o Conselho de Segurança da ONU realiza esta semana sobre a situação na Síria.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje uma série de ataques com mísseis contra três alvos associados à produção e armazenamento de armas químicas na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco.