Sessenta “Lulas” surgem no Parlamento brasileiro

Sessenta deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) pediram para incluir “Lula” no seu nome parlamentar. “Solicito a alteração nos registos desta Casa, inclusive no painel eletrónico do plenário, a alteração do meu nome parlamentar de Gleisi Hoffmann para Gleisi Lula Hoffmann”, lê-se no ofício que a presidente do PT enviou esta quarta-feira ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, a que o Expresso teve acesso.

Os pedidos foram apresentados esta terça e quarta-feira aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, respetivamente, que ainda não tomaram qualquer decisão.

Em reação, políticos favoráveis à prisão de Lula da Silva, como o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM, copiaram a ideia e pediram para incluir o apelido do juiz Sérgio Moro (que determinou a prisão do ex-Presidente brasileiro) e passar a ser conhecido como ‘Sóstenes Moro Cavalcante’”.

“Sou contra a mudança de nomes, mas se pode de um lado também pode do outro. Se o candidato deles é o Lula, o meu é o Bolsonaro [o candidato presidencial da extrema-direita]”, afirmou por seu lado o deputado do Partido da República, João Augusto Rosa, conhecido por Capitão Augusto, pelo facto de ser também polícia militar, citado pela “Folha de São Paulo”.

A sugestão da mudança do PT foi do deputado Leo de Brito e insere-se no programa de protestos organizado pelo partido contra a prisão do ex-Presidente Lula da Silva, que está detido desde sábado à noite na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

Lula é "preso político"

“Ao incorporarmos Lula em nossos nomes parlamentares, vamos contribuir para denunciar aos brasileiros e ao mundo a injustiça cometida contra Lula, que se tornou um preso político na semidemocracia que estamos vivendo. Nossa democracia está sim sendo ultrajada por procuradores e juízes, que agem impunemente à margem da Constituição e das leis”, afirmou Leo de Brito, citado num comunicado oficial do PT.

A alteração dos nomes parlamentares será estendida a todos as assembleias, incluindo as estaduais e municipais, onde existam painéis eletrónicos de votação, acrescentou um porta-voz do PT.

A direção do partido divulgou, entretanto, que o PT tem a maior bancada parlamentar desde esta quarta-feira, devido às mudanças efetuadas ao abrigo da chamada “janela partidária”. Na passada sexta-feira, dia 6, terminou o prazo legal de 30 dias para que deputados federais e estaduais possam mudar de partido sem perder o mandato por infidelidade à organização pela qual foram eleitos.

A legislação brasileira permite inclusivamente que um deputado se declare independente, mantendo todos os privilégios, ou que até que forme um partido, como aconteceu em novembro de 2015 com o Partido das Mulheres, por exemplo. Um levantamento feito pelo site G1 dá conta que pelo menos 80 dos 513 deputados federais aproveitaram a “janela partidária” deste ano para mudar de partido.