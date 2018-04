Rússia pede a Israel que não intervenha na Síria

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que não tome medidas na Síria capazes de ameaçar a sua segurança. O pedido foi feito durante uma conversa telefónica esta quarta-feira, durante a qual Netanyahu disse que o seu país não permitirá que o Irão estabeleça uma presença militar na Síria.

Pouco tempo depois do telefonema, Netanyahu pedia ao Irão para não “testar a determinação de Israel”, enquanto Putin insistiu que é “importante” manter a soberania da Síria.

Israel está em alerta máximo para qualquer retaliação iraniana após a ameaça direta de Teerão na terça-feira, bem como para qualquer ataque dos EUA contra o regime sírio de Assad em resposta ao ataque químico de sábado em Douma.

Num evento para assinalar o Holocausto, esta quarta-feira, Netanyahu também condenou o ataque químico, dizendo que “o mal assassino que não é enfrentado espalha-se rapidamente”.

Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou no Twitter o estado das relações EUA-Rússia, escrevendo que “o relacionamento é pior agora do que nunca e isso inclui a Guerra Fria”. Mas, a seguir, contrapôs: “A Rússia precisa da nossa ajuda para a sua economia, algo que seria muito fácil de conseguir, e precisamos que todas as nações trabalhem juntas”.

Em resposta, o Kremlin afirmou que não faz “diplomacia de Twitter”. O porta-voz Dmitry Peskov disse que a Rússia apoia “abordagens sérias” e continua a “acreditar que é importante não tomar medidas que possam prejudicar uma situação já frágil”.