Soldados de Myanmar condenados a 10 anos de prisão por morte de rohingya

Sete soldados de Myanmar foram condenados a 10 anos de prisão pelo envolvimento na morte de 10 muçulmanos rohingya no ano passado. Em comunicado, o Exército da antiga Birmânia acrescentou que a pena inclui trabalhos forçados pelo contributo e participação nos assassínios.

Em janeiro, o Exército admitiu pela primeira vez que os seus soldados estavam envolvidos nas matanças. Myanmar tem sido acusada de limpeza étnica no estado de Rakhine.

Quatro oficiais e três não-oficiais foram considerados culpados num tribunal militar pela sua participação nas mortes na aldeia de Inn Din, de acordo com o comunicado publicado na página do Exército no Facebook.

As mortes estavam a ser investigadas por dois jornalistas da agência de notícias Reuters que foram posteriormente presos e ainda continuam detidos. Esta quarta-feira, um tribunal em Myanmar rejeitou um pedido para dispensar o caso contra os jornalistas Wa Lone e Kyaw Soe Oo.

Mais de 650 mil rohingya fugiram para o Bangladesh desde que a violência irrompeu no estado de Rakhine, em agosto do ano passado, com histórias de assassínios em massa, violações e tortura. Eles acusam os militares, apoiados por grupos budistas locais, de queimarem as suas aldeias e de atacarem e matarem civis. Os militares de Myanmar negam ter atingido civis e insistem que lutam apenas contra militantes rohingya.

Após meses de resistência, Myanmar aceitou abrir as portas a uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não é claro, porém, se as autoridades de Rangum irão permitir que os embaixadores se desloquem ao estado de Rakhine, onde vive o que resta da minoria muçulmana, após oito meses de perseguição e repressão militar, que forçaram milhares a fugirem do país.

Os rohingya são uma minoria étnica muçulmana que nunca teve direitos nem cidadania reconhecidos por Myanmar.