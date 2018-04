Casa Branca desmente ataque iminente na Síria: “ainda não foram tomadas decisões, há outras opções”

Há umas horas, Donald Trump escrevia: “A Rússia promete derrubar todo e qualquer míssil disparado contra a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles estão a chegar”. Agora, a Casa Branca tem outra abordagem: “temos várias opções e todas estão a ser estudas, ainda não foram tomadas decisões”. Portanto, fica dúvida do que estará Trump a pensar fazer.

Esta quarta-feira, na habitual conferência de imprensa, a porta-voz da administração norte-americana, Sarah Sanders, ao ser questionada pelos jornalistas assegurou que nada está decidido. “Não é a única opção [atacar a Síria], temos uma série de outras opções”. Já quanto à mensagem do presidente, Sanders disse que esta “pode ter muitas leituras” mas não entrou em detalhes.

A porta-voz acrescentou ainda que Trump considera a Síria e a Rússia como responsáveis pelo ataque com armas químicas.

Esta quarta-feira, Trump comentou, diretamente, a saúde das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, países em lados opostos da barricada no conflito sírio.

“A nossa relação com a Síria está pior agora do que alguma vez antes, incluindo durante a Guerra Fria. Não há razões para isto. A Rússia precisa da nossa ajuda a nível económico, algo que seria muito fácil de fazermos, e nós necessitamos que todos os países trabalhem juntos. Parar com a corrida às armas?”, escreveu o chefe de Estado do pais que mais armas exporta em todo o mundo.