Avião militar argelino cai nos arredores da capital

Aparelho militar de transporte despenhou-se pouco tempo depois de ter levantado voo da base aérea de Boufarik, perto da capital Argel. Fonte militar citada pela agência France Press refere que seguiam a bordo cerca de cem pessoas

Um avião militar argelino de transporte despenhou-se esta manhã pouco tempo decorrido da sua descolagem da base aérea de Boufarik, localizada a cerca de 30 quilómetros a sul da capital Argel.

A notícia foi avançada pela agência estatal APS e por vários media locais, que referem que a bordo do avião, um Ilyushin Il-78, seguiriam cerca de 100 pessoas. Uma fonte militar citada pela agência France Press confirma esse número.

Ainda não há informações sobre eventuais sobreviventes, com as televisões a difundirem imagens em direto do aparelho em chamas, após a queda numa zona de terrenos agrícolas.

Segundo refere o site de notícias Algerie24, o avião tinha como destino a cidade de Bechar, localizada no ocidente do país.

Notícia em atualização