Mujica esta semana em Curitiba para apoiar Lula

Ainda esta semana, Pepe Mujica, o carismático ex-Presidente do Uruguai, deverá deslocar-se ao acampamento dos apoiantes de Lula da Silva, nas imediações do edifício da Polícia Federal, onde o antigo Presidente brasileiro está preso desde sábado.



Nesta terça-feira, três representantes sindicais estiveram no acampamento para preparar a deslocação, que deverá ocorrer até ao fim desta semana e faz parte de uma estratégia de apoio à Lula, que pretende trazer senadores e deputados uruguaios a Curitiba nas próximas semanas.

“Na quarta-feira haverá uma manifestação na porta da embaixada brasileira em Montevideo e, a seguir, Mujica deverá vir a Curitiba.



A data concreta deverá ser decidida esta noite, sempre em articulação com o Partido dos Trabalhadores”, explicou ao Expresso, Gabriel Mazzarovich, um dos três membros da comitiva uruguaia e dirigente dos Partido Comunista daquele país. Além da viagem de Mujica, os uruguaios colocaram-se à disposição da organização do acampamento: “Estamos aqui para o que for preciso”.