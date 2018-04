Comitiva de governadores brasileiros quer visitar Lula

Nove governadores de vários estados e de vários espectros políticos estão no edifício da Polícia Federal em Curitiba para ver o ex-Presidente brasileiro, preso por corrupção e branqueamento de capitais

Primeiro chegou o jipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), depois os veículos negros dos segurança e no meio duas carrinhas, transportando nove governadores de vários estados, sobretudo das regiões norte e Nordeste, e de vários partidos políticos.



O objetivo é visitarem o ex-Presidente brasileiro, preso no edifício da Polícia Federal, em Curitiba, sabendo à partida que tal não seria possível porque o juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo da Operação Lava Jato, não abriu exceções ao regime normal de visitas dos presos.



A seguir à entrada no edifício da Polícia Federal, onde o estão a ser recebidos pelo superintendente da Polícia Federal, os governadores vão visitar o acampamento de apoiantes de Lula da Silva.