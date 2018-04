Síria: EUA e França negam envolvimento em ataque com mísseis que fez pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram na sequência de um ataque com mísseis a um aeroporto militar na Síria. A informação foi avançada pela agência de notícias estatal SANA, que precisa que vários mísseis atingiram a base aérea de Tiyas, próxima da cidade de Homs, nas primeiras horas desta segunda-feira.

Washington e Paris já negaram envolvimento num ataque que acontece na sequência do alarme internacional provocado por um alegado ataque químico na cidade de Douma, controlada pelos rebeldes.

No domingo, o Presidente dos EUA, Donald Trump, apelidou o Presidente sírio, Bashar al-Assad, de “animal” e avisou que ele e os seus aliados Irão e Rússia tinham um “alto preço a pagar”.

Numa declaração conjunta, Trump e o Presidente francês Emmanuel Macron prometeram “coordenar uma forte resposta conjunta” ao alegado ataque químico.

Responsáveis americanos negaram ter lançado o ataque com mísseis desta segunda-feira. Em comunicado, o Pentágono fez saber que “neste momento, o Departamento de Defesa não está a conduzir ataques aéreos na Síria”. “Contudo, continuamos a acompanhar a situação de perto e a apoiar os esforços diplomáticos em curso para responsabilizar quem usa armas químicas, na Síria e noutros locais”, prossegue o comunicado.

Em abril do ano passado, os EUA dispararam 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk sobre o aeródromo militar de Shayrat, em resposta a um ataque com armas químicas numa outra cidade controlada pelos rebeldes, Khan Sheikhoun. No início deste ano, Israel também levou a cabo ataques contra alvos sírios. Israel ainda não comentou o ataque a Tiyas.