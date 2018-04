Se EUA abandonarem acordo nuclear irão arrepender-se, avisa Presidente do Irão

O Presidente iraniano Hassan Rouhani disse esta segunda-feira que o Presidente Donald Trump iria arrepender-se se abandonasse o acordo nuclear que Teerão e seis outras potências mundiais assinaram em 2015.

Num discurso transmitido em direto pela televisão estatal iraniana, Rouhani garantiu que “o Irão não violará o acordo nuclear”. No entanto, “se os EUA se retirarem do acordo, vão certamente arrepender-se disso. A nossa resposta será mais forte do que eles imaginam e vê-la-ão no espaço de uma semana”, acrescentou.

Hassan Rouhani fez estas declarações no Dia Nacional da Energia Nuclear.