FBI faz buscas no escritório do advogado de Donald Trump

O FBI realizou buscas esta segunda-feira no escritório de Michael D. Cohen, advogado do Presidente norte-americano Donald Trump, para recolher, entre outro material, documentos sobre os pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos, noticiou o “New York Times”.

Os procuradores federais de Manhattan avançaram com as buscas por indicação de Robert S. Mueller, o procurador especial responsável por supervisionar a investigação sobre a alegada influência russa nas eleições presidenciais dos EUA de 2016. As buscas efetuadas, que Stephen Ryan, advogado de Cohen, considerou “completamente inapropriadas e desnecessárias”, não estarão contudo relacionadas com essa investigação.

O advogado de Donald Trump afirmou recentemente ter pago do seu bolso 130 mil dólares (cerca de 100 mil euros) a uma atriz pornográfica, Stephanie Clifford, que terá tido em 2006 um encontro sexual com o magnata norte-americano.

Fonte próxima da investigação revelou ao “New York Times” que as buscas estão relacionadas com os pagamentos a Clifford, mas também com outros aspectos, tendo o FBI tido acesso a e-mails, contratos e declarações de impostos.