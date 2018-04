Coreia do Norte pronta para discutir desnuclearização com EUA

A Coreia do Norte prometeu aos EUA estar pronta para discutir o futuro do seu arsenal nuclear. A garantia foi dada por fontes não-identificadas da administração Trump.

Responsáveis de ambos os países ter-se-ão falado várias vezes e encontrado num terceiro país.

O encontro sem precedentes entre os EUA e a Coreia do Norte deverá acontecer em maio e será a primeira vez que um Presidente americano em funções se encontra com o líder norte-coreano.

Os preparativos para o encontro têm incluído conversas secretas e diretas entre os dois países, revelam as mesmas fontes.

A Coreia do Norte já tinha assegurado à Coreia do Sul que estava preparada para discutir a desnuclearização, mas esta é a primeira vez que as garantias são feitas diretamente a Washington.