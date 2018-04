Quer ouvir como tudo começou?

A dado momento, Chico Bicudo diz assim: “Os sem terra, os sem teto, os estudantes, as mulheres, os meninos, bancários, professores, metalúrgicos, químicos, gente da cidade e do campo vai-se misturando nessa perspetiva de defesa da liberdade de Lula”. E quem é Chico Bicudo? É escritor, professor e ativista. E onde estava Chico Bicudo? No Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo, onde se encontra o ex-presidente brasileiro - que não se entregou à polícia. E que fez Chico Bicudo? Pegou no telemóvel e gravou um áudio no WhatsApp que enviou ao Expresso para relatar como centenas e centenas de pessoas se começaram a reunir para mostrar apoio a Lula