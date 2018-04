Porque é Lula tão popular, tão perseguido, tão odiado, tão fraturante? Uma explicação possível via WhatsApp

Marina Chiari gostava tanto de política que acabou por deixar de gostar. Porque se desencantou. Apanhámo-la no meio da Amazónia, em Belém do Pará, via WhatsApp. E no Brasil fala-se português cantado e brasileiro que ama esta sua canção não tem medo de se ouvir - e por isso grava áudio no WhatsApp em vez de escrever. E o áudio de Marina, que desistiu do jornalismo para se tornar professora, explica um Brasil que apanhou um vírus, o da corrupção, em que os anticorpos não expulsam o atacante mas acomodam-no